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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki

02.06.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalışan 8 şüpheli hakkında 2 yıl ile 13 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın da müşteki olarak yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer, şikayetçi olarak yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin çekimler için geçen yıl 29 Kasım günü, Maltepe’de bir otele yerleştikleri anlatıldı. Aynı otelde kalan 8 şüpheliden Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın 30 Kasım günü, Berçin Akdoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı’ya “Burada porno mu çekiyorsunuz?” diyerek küfür ettiği, 3 ismin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları kaydedildi. 2 şüphelinin odaya girmek için kapıyı tekmeleyerek açmaya zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engellediği belirtildi.

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Tanık beyanlarından dizi oyuncularından Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu’nun 2'nci kata çıktıklarında şüphelilerin, “Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz” dediklerinin ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, ihbar üzerine otele gelen mahalle bekçilerinin, lobi bölümüne indirdikleri şüphelilerin, Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer’i tehdit ettikleri vurgulandı.

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2 ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AY 15'ER GÜN HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 4 yıl 1 ay 22’şer günden 13 yıl 7 ay 15’er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam hakkında da “Birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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