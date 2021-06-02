Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer, şikayetçi olarak yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin çekimler için geçen yıl 29 Kasım günü, Maltepe’de bir otele yerleştikleri anlatıldı. Aynı otelde kalan 8 şüpheliden Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın 30 Kasım günü, Berçin Akdoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı’ya “Burada porno mu çekiyorsunuz?” diyerek küfür ettiği, 3 ismin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları kaydedildi. 2 şüphelinin odaya girmek için kapıyı tekmeleyerek açmaya zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engellediği belirtildi.

Tanık beyanlarından dizi oyuncularından Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu’nun 2'nci kata çıktıklarında şüphelilerin, “Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz” dediklerinin ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, ihbar üzerine otele gelen mahalle bekçilerinin, lobi bölümüne indirdikleri şüphelilerin, Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer’i tehdit ettikleri vurgulandı.