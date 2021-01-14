Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünde sürpriz isim! Levent Sülün EDHO'da rol alacak

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni yıldaki iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı 179. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Yeni bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, 179. bölümünden itibaren fenomen dizinin kadrosunda yer alacak.

Levent Sülün'ün canlandıracağı karakterin dizinin hikayesini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde de Simko karakterini canlandırmıştı.

LEVENT SÜLÜN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş Ertuğrul (3., 4. Sezon, Simko, 2016-2017)