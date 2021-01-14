Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünde sürpriz isim! Levent Sülün EDHO'da rol alacak

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni yıldaki iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı 179. yeni bölümüyle ekranda olacak.
Yeni bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, 179. bölümünden itibaren fenomen dizinin kadrosunda yer alacak.
Levent Sülün'ün canlandıracağı karakterin dizinin hikayesini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde de Simko karakterini canlandırmıştı.
Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.
Diriliş Ertuğrul (3., 4. Sezon, Simko, 2016-2017)
Ne Münasebet (2015)
Gölgedekiler (İskender, 2014)
Unutamam Seni (TV Filmi 2013)
Yamak Ahmet (2. Sezon, Hülasa, 2012)
Kurşun Bilal (Tayfun, 2011)
Kayıp Aranıyor (2011)
Kızım Nerede (Öğretmen Erkan, 2010)
Kanıt (2010)
Hırçın Kız Kadife (TV Filmi 2009)
Geniş Aile (3 Sezon, Kenan, 2009-2011)
Gece Gündüz (Meriç, 2008)
Ateş ve Barut (Çaylak Ferit, 2008)
Kurtlar Vadisi Pusu (8. Sezon, John Smith, 2014)
Dudaktan Kalbe (2 Sezon, Rasim, 2007-2008)
İmkansız Aşk (Dimitri, 2006)
İki Aile (Psikolog, 2006)
Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (TV Filmi 2006)
Doktorlar (2., 3. Sezon, Müfit, 2007-2008)
Acemi Cadı (Hulki Hoca, 2006)
Hırsız Polis (2 Sezon, Polis, 2005-2006)
Gümüş (2005)
Belalı Baldız (Tuncay, 2005)
Omuz Omuza (2004)
Kenan'da Bir Kuyu (İlyas, Büyüklüğü, TV Filmi 2004)
Kalp Gözü (Suat, 2004)
Gizli Dünyalar (2004)
Gece Yürüyüşü (Apo, 2004)
Büyük Yalan (Türker, 2004)
Büyük Buluşma (2 Sezon Tacizci/Tesisatçı, 2004-2005)
Bir Dilim Aşk (2004)
Aşkımızda Ölüm Var (2004)
Mühürlü Güller (2003)
Kampüsistan (Öğretmen, 2003)
Estağfurullah Yokuşu (Kaan, 2003)
Alacakaranlık (2003)
Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (2002)
Seni Yaşatacağım (2002)
En Son Babalar Duyar (2002)
Beşik Kertmesi (2002)
Başımıza Gelenler (2002)
Çifte Bela (2001)
Tatlı Hayat (2001)
Benimle Evlenir misin (2001)
Evdeki Yabancı (2000)
Dadı (2000)
Günaydın İstanbul Kardeş (1999)
Yasemince (1997)
Ruhsar (1997)
Eltiler (1997)
Böyle mi Olacaktı (1997)
Baba Evi (1997)
Tatlı Kaçıklar (1996)
Çiçek Taksi (Levent, 1995)
Suçlu Kim (1994)
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