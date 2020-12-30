Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde Hızır, Tipi için canını ortaya koydu! EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 178. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde masada Tipi için infaz kararı çıktı. İlyas Tipi'yi vurmak üzereyken Hızır Çakırbeyli içeriye girdi ve "Masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş bir kişi, masanın üyelerinden biri için hayatını ortaya koyabilir. İlyas Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın" dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 179. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.