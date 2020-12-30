MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde Hızır, Tipi için canını ortaya koydu! EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde Hızır, Tipi için canını ortaya koydu! EDHO 179. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

30.12.2020 02:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 29 Aralık Salı akşamı 178. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde masada infaz kararı çıkan Tipi için Hızır Çakırbeyli hayatını ortaya koydu. Tipi'yi vurmak üzere olan İlyas'a "Tipi için yapman gerekeni bana yap" dedi. Final sahnesinde ise Yaman Korkmaz'ın ölüm emrini verdiği Alpaslan namlunun ucuna geldi. Keskin nişancının Alpaslan'a vurup vurmayacağı ise merak konusu oldu. Peki EDHO 180. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 178. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde masada Tipi için infaz kararı çıktı. İlyas Tipi'yi vurmak üzereyken Hızır Çakırbeyli içeriye girdi ve "Masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş bir kişi, masanın üyelerinden biri için hayatını ortaya koyabilir. İlyas Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın" dedi.

edho2

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 179. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

0x0-178-bolum-foto-galeri-1609138852826

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

0x0-178-bolum-foto-galeri-1609138850252

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

e3

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

e4

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

e5

Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.

e6

Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

e7

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

e8

e9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!
23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

İlginizi Çekebilir

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 16. son bölüme Safiye ve Naci'nin romantik sahneleri damga vurdu! Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci'nin romantik anları! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!

Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!

Maraşlı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Maraşlı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

Kıvanç Tatlıtuğ'lu Bir Denizaltı Hikayesi'nde yönetmen kim olacak?

Netflix için hazırlıklar sürüyor! İşte konusu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.