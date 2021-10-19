Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si Savaş Özdemir Beni Hayatım dizisiyle ekrana dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Tipi karakteriyle özdeşleşen sevilen oyuncu Savaş Özdemir, geçtiğimiz sezon diziye veda edince hayranları çok üzülmüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yaratıcılarından olan Bahadır Özdener, Star Tv’de yayınlanacak olan Benin Hayatım dizisinde yapımcı koltuğunda oturuyor. Savaş Özdemir de aynı dizinin başrol oyuncusu olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ HAKKINDA

Yapımcı Bahadır Özdener, oyuncu Savaş Özdemir ve genel yönetmen Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra Benim Hayatım başarıya ulaştırmak için ter dökecek.

Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme aldığı dizi bir dram yapımı. Dizi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Nilsu Berfin Yılmaz ile Genco Özak dizinin başrollerinde yer alıyor. Diğer oyuncu kadrosunda da şu isimler bulunuyor: Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek.



