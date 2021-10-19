MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si Savaş Özdemir Beni Hayatım dizisiyle ekrana dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si Savaş Özdemir Beni Hayatım dizisiyle ekrana dönüyor

19.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteriyle milyonların gönlünü kazanan Savaş Özdemir, geçtiğimiz sezon fenomen diziye veda etmişti. Savaş Özdemir’in ekran molası kısa sürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si Savaş Özdemir Beni Hayatım dizisiyle ekrana dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Tipi karakteriyle özdeşleşen sevilen oyuncu Savaş Özdemir, geçtiğimiz sezon diziye veda edince hayranları çok üzülmüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yaratıcılarından olan Bahadır Özdener, Star Tv’de yayınlanacak olan Benin Hayatım dizisinde yapımcı koltuğunda oturuyor. Savaş Özdemir de aynı dizinin başrol oyuncusu olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ HAKKINDA

Yapımcı Bahadır Özdener, oyuncu Savaş Özdemir ve genel yönetmen Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra Benim Hayatım başarıya ulaştırmak için ter dökecek.

ipşolıkujyhtg

Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme aldığı dizi bir dram yapımı. Dizi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

kujyhtgdf

Nilsu Berfin Yılmaz ile Genco Özak dizinin başrollerinde yer alıyor. Diğer oyuncu kadrosunda da şu isimler bulunuyor: Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke ettiİbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke etti
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Eşinin sevgilisi yüzleşmeye geldi! Yasak Elma'da olay sahneEşinin sevgilisi yüzleşmeye geldi! Yasak Elma'da olay sahne
Anahtar Kelimeler:
Savaş Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.