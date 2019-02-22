MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir'den albüm sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 23:19 | Son Güncelleme

Türkiye, Savaş Özdemir’i atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynadığı Tipi karakteri ile tanıdı. Ünlü oyuncu, söz ve müzikleri kendisine ait olan ve 5 şarkıdan oluşan 'Gece ve Yol' adlı Pop Rock albümünü tamamladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir'den albüm sürprizi!

İlk klibi 'Kapat Aklının Kapılarını' şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, ilk klibinin senaryosunu ve yönetmenliğini de kendisi yaptı. İstanbul Zekeriyaköy, Sarıyer ve Maslak'ta çekilen klip yaklaşık 20 saat sürdü. Özdemir, klipte 3 farklı karakteri oynadı.

Açıklama yapan Savaş Özdemir, şunları söyledi:

"Müzik uzun zamandır gündemimde vardı. Beklenti vardı. Talepte vardı. Çevremdeki herkes soruyordu albüm yapmıyor musun diye. Bu talep Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz izleyicilerinin de ilgisini çekti. Diziden arta kalan vakitlerimde bu albüme ağırlık verdim. Güzel bir albüm oldu. Gece ve yol hikayesi olan Kapat Aklımın Kapılarını şarkısına klibimizi çektik. Titiz ve güzel bir çalışma oldu.”

tipi

Şubat sonu tüm dijital müzik platformlarında olacak olan albüm ve klip şimdiden merak uyandırdı.

PARTNERBuraya hiç yağmur yağmıyorBuraya hiç yağmur yağmıyor
57 yıllık Türkan Şoray hayali gerçek oldu57 yıllık Türkan Şoray hayali gerçek oldu
Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu! Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaş Özdemir 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tipi

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Şubat Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?

Çağla Şıkel'den Alişan ve Buse Varol'a bebek ziyareti!

Çağla Şıkel paylaştı! 'Maşallah diyelim'

57 yıllık Türkan Şoray hayali gerçek oldu

57 yıllık Türkan Şoray hayali gerçek oldu

Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu!

Survivor 2019'da Hikmet Tuğsuz aşka geldi! "Dimitra'ya platonik.."

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Yeşim Salkım'dan Alişan ve Demet Akalın'a sert sözler

Olay sözler: Beşi bir yerde için onur, gurur...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.