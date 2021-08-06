Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan Reis’i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı! İşte yeni projesi

Atv ekranlarının çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Bugüne kadar canlandırdığı başarılı rollerle kendisine haklı ve başarılı bir yer edinen Danyal, bu sefer de bir hukuk hikayesinde hayranlarının karşısına çıkacak. EDHO’da uzun süredir yer alan ve Tufan karakteri ile de iz bırakan oyuncunun yeni dizisindeki karakteri de merakla bekleniyor.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL YENİ DİZİYLE EL SIKIŞTI

Dizinin Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

USTA AKTÖR YARGI DİZİSİNDE

Sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

