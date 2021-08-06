MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan Reis’i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı! İşte yeni projesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan Reis’i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı! İşte yeni projesi

06.08.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranların sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları peş peşe gelen ayrılık haberleriyle üzülmeye devam ediyor. Dizideki yaprak dökümüne önemli bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan Reis’i Hüseyin Avni Danyal diziye veda etti. Usta aktör yeni bir diziyle el sıkıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan Reis’i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı! İşte yeni projesi

Atv ekranlarının çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Bugüne kadar canlandırdığı başarılı rollerle kendisine haklı ve başarılı bir yer edinen Danyal, bu sefer de bir hukuk hikayesinde hayranlarının karşısına çıkacak. EDHO’da uzun süredir yer alan ve Tufan karakteri ile de iz bırakan oyuncunun yeni dizisindeki karakteri de merakla bekleniyor.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL YENİ DİZİYLE EL SIKIŞTI

Dizinin Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MV5BMzBkMzlkODQtNTkxMy00YmZlLTlkNjgtYjdkYjljYjY0ZjMzXkEyXkFqcGdeQXVyNDg4MjkzNDk@._V1_

USTA AKTÖR YARGI DİZİSİNDE

Sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Show TV'nin yeni dizisi 'Yalancı' oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyorShow TV'nin yeni dizisi 'Yalancı' oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Hüseyin Avni Danyal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.