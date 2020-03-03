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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok?

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 20:27 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 159. yeni bölümü ekrana gelmedi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok?' sorusu, diziyi yakından takip edenlerin merak ettiği konu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayın akışından çıkartıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. yeni bölümünü bekleyenler, salı akşamı hayal kırıklığına uğradı Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını meraklandırdı. Peki, Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman hangi tarihte? İşte, Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159. yeni bölümü, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçının ATV'den canlı olarak yayınlanması nedeniyle 3 Mart Salı akşamı ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümü 10 Mart Salı akşamı yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.


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