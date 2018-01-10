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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ | 10.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 86. bölüm final sahnesinde, Hızır ve Meryem, çocuklarıyla görüşme yaptıkları sırada, gelen biri 'Hakkı abinin selamı var' diyerek camekanın arkasında olan Ömer'i telefon kablo boğmaya çalıştı. Hızır ve Meryem camın arkasında çaresizlik içinde çırpınırken, Ömer kendisine saldıran adamı alt etmeyi başardı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 86. bölümünde, Hızır'ın oğlu Ömer cezaevinde büyük tehlikeler atlattı. İşlediği cinayeti itiraf ettikten sonra cezaevine giren Ömer'i, babasının düşmanları saldırdı. Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde olan oğlu Ömer'i anne ve babasının gözleri önünde boğarak öldürmeye çalıştılar.

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

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