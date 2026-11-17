ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamalarında elde ettiği başarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her hafta sosyal medyada gündem olan dizi bu hafa 22. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Altı Üstü İstanbul 22. bölüm fragmanına Emir'in, Uzay'ı tehdit ettiği anlar ve polislerin Hasan ve Uzay'ı götürdüğü sahneler damga vurdu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

“Şimdi başlıyor film…” 🌪️ 22.⁠ Bölüm Tanıtımı 💥 Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de atv’de! #AltıÜstüİstanbul @atvcomtr https://t.co/G6W4UAwwtm — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) November 16, 2026

YORUM YAĞDI

Altı Üstü İstanbul için sosyal medyada; 'Hasan ilk bölümden beri acı çekiyor yeter gerçekten', 'Uzay kardeşinin Hasan olduğunu öğrensin artık', 'Uzmel'i ayırmayın' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendisini yeniden cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay'a Hasan kan vererek hayatını kurtardı. Bölümün finalinde ise ikili, birbirlerine kelepçelenmiş şekilde çıkan yangının ortasında mahsur kaldı.

Yaralı olmasına rağmen Hasan'ın yeniden hapse girmesi için polisi aramakta ısrar eden Uzay'ı davetten uzaklaştıran Emir ve arkadaşları, onu Rami'nin ofisine götürdü.

Karnına saplanan cam parçasını kendi başına çıkarmaya çalışan Uzay, bu sırada ciddi miktarda kan kaybetti.

Doktorun Uzay'ın acilen kana ihtiyaç duyduğunu söylemesi üzerine Hasan, ona kan vererek hayatını kurtardı.

Uzay'ı kararından vazgeçiremeyen Emir, Bora'nın elindeki görüntüleri koz olarak kullanıp onu pazarlığa mecbur bırakmayı düşündü.

Öte yandan Bayram, Hasan'ı kebapçıya götürerek Can'ın kaçırılması olayında kendisinin de rol aldığını itiraf etti. Melek'in ortaya attığı planı hayata geçiren Duru ise Bora'yı belleği kendilerine teslim etmesi konusunda ikna etmeyi başardı.

Bölümün finalinde Hasan, kendisine saldırmaya çalışan Uzay'ı etkisiz hâle getirmek için onu kendisine kelepçeledi. Yorgunluğa yenik düşen ikili uykuya dalarken Galip'in adamları Rami'nin ofisini ateşe verdi.