MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eskort sanılmıştı! Dizisi final yapınca Ebru Şahin'in o hamlesi gündem oldu! Kafa karıştıran iddia...

Eskort sanılmıştı! Dizisi final yapınca Ebru Şahin'in o hamlesi gündem oldu! Kafa karıştıran iddia...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizli Bahçe dizisinde Murat Yıldırım'la başrolü paylaşan ve kısa sürede ekranlara veda eden Ebru Şahin'in menajeriyle yollarını ayırdığı iddia edildi. Şahin'in hamlesi dikkat çekti.

Eskort sanılmıştı! Dizisi final yapınca Ebru Şahin'in o hamlesi gündem oldu! Kafa karıştıran iddia...

NOW TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Gizli Bahçe dizisi final yapmıştı. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi reytinglerde istenen sonucu elde edemeyince kısa sürede ekranlara veda etmişti.

Ebru-Sahin-Murat-Yildirim-850x56

Erken finalin ardından da dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" açıklaması yapmıştı.

6. bölümde final yaptı! Açık açık söyledi: "Eskort hikâyesi olduğunu..." 6. bölümde final yaptı! Açık açık söyledi: "Eskort hikâyesi olduğunu..."

murat_yildirim_mimar_oldu_h44687

EBRU ŞAHİN'İN O HAMLESİ GÜNDEM OLDU!

Finalin ardından ise Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Şahin menajeri Abdullah Bulut'u takipten çıkardı. İkilinin yollarını ayırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama da gelmedi.

66f56bac092cd358

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Aİlesi o gerçeği öğrendi! Müge Anlı şaşırdı!

Aİlesi o gerçeği öğrendi! Müge Anlı şaşırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.