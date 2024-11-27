Eskort sanılmıştı! Dizisi final yapınca Ebru Şahin'in o hamlesi gündem oldu! Kafa karıştıran iddia...

NOW TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Gizli Bahçe dizisi final yapmıştı. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi reytinglerde istenen sonucu elde edemeyince kısa sürede ekranlara veda etmişti.

Erken finalin ardından da dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" açıklaması yapmıştı.

EBRU ŞAHİN'İN O HAMLESİ GÜNDEM OLDU!

Finalin ardından ise Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Şahin menajeri Abdullah Bulut'u takipten çıkardı. İkilinin yollarını ayırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama da gelmedi.