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Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı

11.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen sezonun ilk turnuvasına 25 ilden 473 sporcu katıldı.

Maçlar sonucu epe kategorisinde Cengizhan Öner ve Nilahsen Erten, flörede Halis Genç ve Alara Atmaca, kılıçta ise Enes Talha Kalender ve Alara Çermen altın madalya kazandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

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