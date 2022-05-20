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Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak

20.05.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve Mersin illerinden kadın erkek 39 sporcunun katılacağı organizasyon, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 2 gün sürecek.

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