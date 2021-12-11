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Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası, Sakarya'da başladı

11.12.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası, Sakarya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası, Sakarya'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Trabzon'dan 46'sı kız, 44'ü erkek 90 eskrimci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde mücadele ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açılışta yaptığı konuşmada, kentin spor şehri olması için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda amatör spor kulüplerinin gelişmesi için destek sağladıklarını ve bisiklet konusunda Sakarya'yı dünya markası haline getirdiklerini aktaran Yüce, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü organizasyonun milli takıma yüksek puan veren müsabakalardan biri olduğuna belirterek, "Genç milli takım seçmelerinden önceki son viraj. Müsabakalar iki gün sürecek. İki günün ortalama puanına göre ilk üçe giren sporculara kupaları takdim edilecek." diye konuştu.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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