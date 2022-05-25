Eslem Öztürk, İstansbulspor'dan yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolseverler, İstansbulspor'un açıklaması sonrası internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Eslem Öztürk kimdir? İstanbulspor’da sakatlanan Eslem Öztürk nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl, hangi takımlarda oynadı? Başarılı futbolcunun son durumu ve biyografisi haberimizde...

ESLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Eslem Öztürk 1 Aralık 1997 tarihinde Gölcük'te dünyaya geldi.

Eslem Öztürk, . 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giymektedir.

Öte yandan 2015 yılında ilk kez millî forma giyen Öztürk, U-18 ile bir maça çıkmıştır.

ESLEM ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eslem Öztürk'ün altyapı kariyeri:

2008-2013 Gölcükspor

2013-2015 Beşiktaş Özkaynak

Eslem Öztürk'ün futbol kariyeri:

2015-2017 Beşiktaş

2017 → BB Erzurumspor (kiralık)

2017- İstanbulspor

İSTANBULSPOR'DA SAKATLANAN ESLEM ÖZTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BB Erzurumspor müsabakası hazırlıklarımız sırasında Eslem Öztürk'ün antrenmanda sakatlık yaşamasının ardından yapılan tetkiklerde ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilmiş olup, en kısa süre içerisinde tedavisine başlanacaktır."

