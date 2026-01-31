Eşleşme sonrası Juventus'tan Galatasaray itirafı! Açık açık söylediler

Juventus CEO’su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"JUVENTUS'U İYİ TANIYORLAR"

Şampiyonlar Ligi seviyesindeki karşılaşmalara alışkın oyuncularla mücadele edeceklerini kaydeden Fransız yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı ve Juventus'u iyi tanıyan oyuncularla karşılaşacağız. Çok çekişmeli bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

"BENCE BU EŞLEŞMEDE FAVORİ YOK!"

Damien Comolli, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence favori yok: iki maç da heyecan verici olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.