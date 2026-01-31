SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Eşleşme sonrası Juventus'tan Galatasaray itirafı! Açık açık söylediler

Juventus CEO’su Damien Comolli, Galatasaray eşleşmesi sonrası yaptığı açıklamada İstanbul atmosferine dikkat çekti. Zorlu ve dengeli bir mücadele beklediklerini vurgulayan Comolli, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek bu eşleşmede favori olmadığını söyledi.

Eşleşme sonrası Juventus'tan Galatasaray itirafı! Açık açık söylediler
Berker İşleyen

Juventus CEO’su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"JUVENTUS'U İYİ TANIYORLAR"

Eşleşme sonrası Juventus tan Galatasaray itirafı! Açık açık söylediler 1

Şampiyonlar Ligi seviyesindeki karşılaşmalara alışkın oyuncularla mücadele edeceklerini kaydeden Fransız yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı ve Juventus'u iyi tanıyan oyuncularla karşılaşacağız. Çok çekişmeli bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

"BENCE BU EŞLEŞMEDE FAVORİ YOK!"

Eşleşme sonrası Juventus tan Galatasaray itirafı! Açık açık söylediler 2

Damien Comolli, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence favori yok: iki maç da heyecan verici olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki...Kalem kalem hepsi ortaya çıktı! Fenerbahçe öyle bir gelir elde etti ki...
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.