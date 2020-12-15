Esnaf, desteklerin kapsamının genişletilerek devam etmesini istedi

Destek ve hibeleri genel olarak olumlu bir adım olarak gördüklerine işaret eden Çelikus, "Bunların devamı gelmeli ve kapsamı genişletilmeli. Bu konuda umutluyuz. Biraz hizmet sektörüne ağırlık verilmiş gibi duruyor. Bilindiği üzere 400'ün üzerinde esnaf iş kolu var. Kapsam dışında görünen kardeşlerimiz 'biz niye dışarda kalıyoruz, biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerin esnaf için "nefes" değerinde olduğunu söyledi.

Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe yardımı ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcilerince olumlu karşılandı.

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK-ZEYNEP CANLI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan desteklerin esnaf a can simidi olduğunu belirten sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erene kadar bu tür yardımların kapsamının genişletilerek devam etmesini istedi.

Çelikus, piyasaların da canlandırılması gerekliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşçinin, çiftçinin, memurun özellikle asgari ücretle çalışanların, emekli, dul ve yetimlerin alacağı zamlar da piyasada hareketlenmeyi belirleyici bir nokta oluyor. Bunlara yapılacak ücret artışları esnafın işine direkt yansıyor. Genelde bu kesim esnaftan yoğun olarak alışveriş yapıyor."

- "Esnafımıza büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş da verilecek hibe ve desteklerin esnafa "can simidi" olduğunu vurguladı.

KDV indirimlerinin ve kira stopaj oranlarındaki düzenlemenin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılmasının, esnafa büyük katkı sağlayacağına işaret eden Karakaş, "Bu sıkıntılı günlerde, her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte bu salgını atlatacağız ve eski normalimize döneceğiz." diye konuştu.