YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü

Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü

18.05.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, eski damadı tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yemişken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), makamında husumetli olduğu eski damadı Orhan Samancıoğlu (35) ile tartıştı. Tartışma sırasında Orhan Samancıoğlu, Mehmet Yaşar Yemişken’e pompalı tüfekle ateş etti. Olay sonrası kefalet başkanı ağır yaralanırken saldırgan damat kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı başkana ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ESKİ DAMADI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra kaçan saldırgan eski damadı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GİBTÜ’den teknoloji paneliGİBTÜ’den teknoloji paneli
Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldüEdirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldü
Ağrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyorAğrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:40
Yatsı
21:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Saglik eczanesi
Oguzeli
Umut eczanesi
Sahinbey
Gazikent eczanesi
Sehitkamil
Demet eczanesi
Sahinbey
Serra eczanesi
Sahinbey
Üniversite özden eczanesi
Sahinbey
Zelal eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.