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Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik ‘Gelir Kaybı ve Kira Desteği’

22.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine ‘Gelir Kaybı ve Kira Desteği’ sağlanacak.Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği verilecektir.

Korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine ‘Gelir Kaybı ve Kira Desteği’ sağlanacak.
Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği verilecektir. Desteklerden 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korona virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacaktır. 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir. Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir. Destek başvuruları 27 Ocak 2021 -31 Mart 2021 tarihleri arasında yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.”

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