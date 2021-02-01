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Esnaf ve sanatkarlardan Başkan Akman’a teşekkür plaketi

01.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a yaşanan pandemi sürecinde esnaf ve sanatkara gösterdiği ilgi ve uygulanan kısıtlamalar sebebiyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen belediye kiracılarına yönelik alınan kira muafiyetinden dolayı plaket takdim etti.Bugün yapılan Van ESOB Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a yaşanan pandemi sürecinde esnaf ve sanatkara gösterdiği ilgi ve uygulanan kısıtlamalar sebebiyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen belediye kiracılarına yönelik alınan kira muafiyetinden dolayı plaket takdim etti.
Bugün yapılan Van ESOB Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, oda başkanlarıyla bir araya geldi. Yaşanan pandemiden dolayı uygulanan kısıtlamalardan esnaf ve sanatkarların karşılaştığı zorlukların istişare edildiği toplantıda çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Van’ın tüm dinamik potansiyelinin de konuşulduğu toplantıda Başkan Akman, salgının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren Tuşba Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında oda başkanlarına bilgi verdi.

“Her zaman esnaf ve sanatkarımızı yanında olduk”
Her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Merkezi hükümetimiz siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik vergi ve kredi ertelemeleri ile mücbir sebep ilanı gibi destekler sağlarken, Tuşba Belediyesi olarak bizler de korona virüs salgınındaki kısıtlamalar nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen kiracılarımıza 2020 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında kira bedeli almamıştık. Aralık ayı başından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar başlamasıyla birlikte ticari tesislerimizi işleten esnafımıza ikinci kez yardım elini uzatan belediye meclisimiz, tesislerimizde kiracı olan esnafımızdan ocak, şubat, mart ve nisan aylarında kira bedeli almama kararı aldı. Yani belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalanan esnafımızdan mağdur olmamaları için 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere 4 ay boyunca kira almayacağız” dedi.
Belediyenin yaptığı hizmetlerden de bahseden Başkan Akman, “Bizi burada misafir eden birlik başkanımız ile esnaf ve sanatkarlarımızın temsilcileri olan siz değerli oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimizle atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Sorunlarımıza duyarlılık gösteren başkanımıza teşekkür ediyoruz”
VAN ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın esnaf ve sanatkara gösterdiği ilgi ve kira desteğinden dolayı teşekkür etti. Tuşba ilçesinin aynı zaman da bir tarım ve sanayi ilçesi olabileceğini dile getiren Başkan Berge, “Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına duyarlılık gösteren Salih Başkanımızı kutluyoruz” dedi.
ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge’nin, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a yaşanan pandemi sürecinde gösterdiği yoğun ilgi ve belediye kiracılarına yönelik aldırdığı kira muafiyeti meclis kararından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Oda başkanlarının bu süreçte karşılaştıkları zorlukların da ele alındığı toplantı karşılıklı görüş alışverişi şeklinde son buldu.

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