YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıtıp esnafı dolandıran ve kaçmak üzereyken otobüs terminalinde yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Ankara'ya gelen iki şüpheli, farklı meslek gruplarından çok sayıda iş yerine giderek kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişi olarak tanıttı.

İş yerlerini sözde denetleyen şüpheliler, "Belgeleriniz eksik" diyerek esnaftan rüşvet talep etti. Bir süre sonra zanlıların kullandıkları otomobilin İstanbul plakalı olmasından şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

- Kaçmak üzereyken yakalandılar

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara'dan ayrılmak üzere Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesine (AŞTİ) gelen A.A. ve K.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte kurum kimlikleri ve sahte ceza tutanakları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü AŞTİ dolandırıcılık SGK Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:08
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.