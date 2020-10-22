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ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “İhracatta katma değer yükseldi”

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, hedeflerinin, katma değeri daha yüksek ürünleri ihraç edebilmek olduğunu belirterek, buna bağlı olarak pandemi koşullarında sanayi üretiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.TÜİK tarafından açıklanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) rakamlarında da ihracatta katma değerin yükseldiğini söyleyen Özeçoğlu, TÜİK rakamlarını paylaştı.

ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “İhracatta katma değer yükseldi”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, hedeflerinin, katma değeri daha yüksek ürünleri ihraç edebilmek olduğunu belirterek, buna bağlı olarak pandemi koşullarında sanayi üretiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.
TÜİK tarafından açıklanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) rakamlarında da ihracatta katma değerin yükseldiğini söyleyen Özeçoğlu, TÜİK rakamlarını paylaştı. YD-ÜFE’nin 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gösterdiğini kaydeden Özeçoğlu, bu noktada yurt dışı üretici fiyat endeksinde yurt dışı için siparişin verildiği andaki satış fiyatının baz alındığı söyledi.
Açıklanan verilerin özellikle ihracat yapan üreticilerin satış fiyatlarındaki artışı ortaya koymakta olduğunu kaydeden Özeçoğlu, “Ancak yine de endeksteki yukarı yönlü hareket ihracatta katma değerin yükseldiğinin de bir göstergesi. İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları dikkate alındığında sanayicimizin yurt dışı ürünlerin maliyetinde olumlu etkisi olabilecek devlet katkıları, yurt içinde işlenmek kaydıyla yapılan gümrüksüz ithalat, ihracat kredileri ve ihracat teşvikleri gibi alanlarda beklentileri devam etmekte” dedi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimler konusunda da bilgi veren Özeçoğlu, “Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 34,47, imalatta yüzde 33,13 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,16 artış, enerjide yüzde 23,23 azalış, sermaye malında yüzde 39,21 artış olarak açıklandı” diye konuştu.

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