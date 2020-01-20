YURTHABER
  4. ESO Sanat Müziği korosu muhteşem konser verdi

ESO Sanat Müziği korosu muhteşem konser verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir sanayinin gelişimi ve ihracatını arttırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de şehir ve sanayiyi yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini 33 Korist ve 12 kişilik saz ekibinden oluşan koro Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir sanayinin gelişimi ve ihracatını arttırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de şehir ve sanayiyi yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini 33 Korist ve 12 kişilik saz ekibinden oluşan koro Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundu. Yoğun bir katılım ve satanseverlerin ilgisiyle ilk konser, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilirken Şef Mustafa Geçer yönetiminde sahne alan Koro, sanat müziğinin eşsiz parçalarından oluşan repertuarıyla, dinleyenlere keyifli bir konser sundu. Yaklaşık iki saat süren konserde solo ve koro, seslendiren eserler nedeniyle büyük beğeni toplanırken konserin sonunda Şef Mustafa Geçer ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı.
Konser sonrası değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş düzenlenen konser ile ilgili, “Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu bu akşam başarılı bir konser verdi. Yüksek bir katılım vardı. Arkasında büyük bir emek harcandı. Emeğe saygı olgusu bizleri daha hoşgörülü ve barışçıl kılıyor. Koromuzdan maalesef unuttuğumuz nezaketi, maddi bir beklenti olmadan da güzel şeyler yapılabileceğini hatırladık. İnşallah en kısa zamanda koromuz ile birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Başkan Kurt, Yörükkırkalılar ile bir araya geldiBaşkan Kurt, Yörükkırkalılar ile bir araya geldi
Odunpazarı Belediyesi’nde ’Tüp Bebek Tedavisi’nde Güncel Yaklaşımlar’ söyleşisiOdunpazarı Belediyesi’nde ’Tüp Bebek Tedavisi’nde Güncel Yaklaşımlar’ söyleşisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:14
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Defne Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Eylül Eczanesi
Odunpazari
Selam Eczanesi
Odunpazari
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Ünver Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Rektör Çomaklı’dan Eskişehirspor’a destek sözü

Rektör Çomaklı’dan Eskişehirspor’a destek sözü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.