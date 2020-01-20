ESO Sanat Müziği korosu muhteşem konser verdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Eskişehir sanayinin gelişimi ve ihracatını arttırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de şehir ve sanayiyi yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini 33 Korist ve 12 kişilik saz ekibinden oluşan koro Eskişehirlilere müzik ziyafeti sundu. Yoğun bir katılım ve satanseverlerin ilgisiyle ilk konser, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilirken Şef Mustafa Geçer yönetiminde sahne alan Koro, sanat müziğinin eşsiz parçalarından oluşan repertuarıyla, dinleyenlere keyifli bir konser sundu. Yaklaşık iki saat süren konserde solo ve koro, seslendiren eserler nedeniyle büyük beğeni toplanırken konserin sonunda Şef Mustafa Geçer ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı.

Konser sonrası değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş düzenlenen konser ile ilgili, “Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu bu akşam başarılı bir konser verdi. Yüksek bir katılım vardı. Arkasında büyük bir emek harcandı. Emeğe saygı olgusu bizleri daha hoşgörülü ve barışçıl kılıyor. Koromuzdan maalesef unuttuğumuz nezaketi, maddi bir beklenti olmadan da güzel şeyler yapılabileceğini hatırladık. İnşallah en kısa zamanda koromuz ile birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

