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Eşofman nasıl yazılır, eşofman yazımı nasıl olmalıdır? Eşofman mı eşortman mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her dilde olduğu gibi Türkçede de yazımı karıştırılan sözcükler vardır. Eşofman sözcüğü yazımı sıklıkla karıştırılan sözcüklerin arasında yer alır. Telaffuzu konusunda da oldukça yanılgılar bulunan eşofman sözcüğünün farklı yazımları ile karşılaşılabiliyor. Dili doğru kullanmak ve yazım sırasında yanlışlar yapmamak için sözcüklerin doğru yazımının bilinmesi ve uygulanması gerekir. Böylelikle hem konuşmada hem de yazıda akıcı bir dil kullanımı sağlanabilir. Peki, eşofman yazımı nasıl olmalıdır?

Eşofman nasıl yazılır, eşofman yazımı nasıl olmalıdır? Eşofman mı eşortman mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Eşofman kelimesinin kökeni Fransızcadır. Dilimize farklı dillerden geçmiş ve günümüze kadar kullanımına devam eden sözcükler zaman zaman yazım ve telaffuzda zorlayıcı hâle gelebiliyor. Fransızcada ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri anlamına gelen échauffer sözcüğünden türemiş olan eşofman sözcüğü özellikle sporda ve spor giyimde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Günlük yaşamda eşortman, aşortman gibi kullanımlarının olduğu görülen eşofmanın doğru yazımı merak konusudur.

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Eşofman nasıl yazılır?

Yazım yanlışı yapılan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin telaffuzları ve yazımları farklı şekillerde yapıldığı taktirde sözcüğün doğru yazım şeklinin unutulması da olası bir ihtimaldir. Eşofman sözcüğü hem telaffuzda hem de yazımda en çok yanlış yapılan kelimelerin başında gelir. Özellikle kişiler sıklıkla eşofman mı eşortman mı yanılgısına düşülür. Sözlük anlamı genelde spor yapılırken giyilen sentetik ya da pamuklu kumaştan dikilmiş olan iki parçalı giysi olan eşofman yazımı "aşortman, eşortman, aşörtmen" ve daha pek çok şekilde görülür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru olan şekli "eşofman" olarak yazımıdır. Eşofman TDK kurallarına göre "eşofman" şeklinde yazılmalıdır.

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Eşofman doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

TDK’ye göre bu sözcüğün doğru kullanımı "eşofman" şeklindedir. Telaffuzu da yazıldığı gibi olan bu kelimenin diğer tüm şekillerdeki yazılış ve okunuşları yanlış kabul edilir. Yazım yanlışı yapmadan eşofman sözcüğü cümle içinde geçirilecekse bu konuya dikkat edilmesi gereklidir. Doğru ve yanlış yazımları ile örnek cümleler ile konu tam olarak pekiştirilebilir:

  • Beden eğitimi derslerinde eşofmanlarımı giyerek antrenmana başladım. (Bu cümlede eşofman sözcüğünün yazımı doğrudur.)
  • Spor salonuna kayıt yaptırdığı için farklı eşortman takımları aldı. (Bu cümlede “eşortman” şeklindeki kullanım hatalıdır.)
  • Yürüyüşe çıkarken aşortmenlerini giymeyi çok seviyor. (Bu cümlede “aşortmen” kullanımı hatalı bir kullanıma örnektir.)
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