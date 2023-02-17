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Fark etmez nasıl yazılır, fark etmez yazımı nasıl olmalıdır? Fark etmez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma dilinde sorunsuz şekilde kullanılan sözcükler yazıya geçirilirken çeşitli yanlışlıklar yapılabiliyor. Ayrı yazılan birleşik kelimelerin yazımında sıklıkla hatalarla karşılaşılıyor. Sözcüklerin doğru şekilde yazılışları Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlük ve yazım kuralları aracılığı ile öğrenilebilir. Konuşma ve yazı dilinde kullanılan sözcüklerden biri olan fark etmez de yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Peki, TDK'ye göre fark etmez yazımı nasıl olmalıdır?

Fark etmez nasıl yazılır, fark etmez yazımı nasıl olmalıdır? Fark etmez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde sözcükler okunduğu gibi yazılsa da bazı durumlarda yazım kuralları kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir dil bilgisi kuralı olan ayrı yazılan birleşik kelimeler bu sözcüklerin nasıl yazıldığına dair açıklamalar olarak gösterilir. Önemsiz, önemi olmayan, etkisi olmayan anlamlarına gelen fark etmez sözcüğünün de bitişik şekilde mi ayrı şekilde mi yazıldığı yaygın olarak karıştırılır. Bazı yerlerde “fark etmez” şeklinde kullanılan sözcüğün “farketmez” olarak kullanıldığı da görülür. Sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmek imla hatası yapmamak için büyük öneme sahiptir.

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Fark etmez nasıl yazılır?

Fark ve etmez sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşan bu kelime günlük konuşma dilinde de sıklıkla karşılaşılır. Bir fikir danışıldığında alternatif cevap olarak kullanılan fark etmez kelimesi bir şey değişmez anlamına gelir. Fark etmez yazımı sıklıkla karıştırılarak akıllarda ayrı mı bitişik mi yazılır sorusunu bırakır. Fark etmez doğru yazılışı ayrı şekilde yazımıdır. “Fark etmez” şeklindeki kullanım doğru olarak kabul edilir. Bitişik şekilde yazılan “farketmez” yanlış bir kullanımdır.

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Fark etmez ayrı mı yazılır?

İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bileşik kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bileşik yazılır. Bir araya gelen sözcükler ayrı şekilde yazıldığında anlamda bir bozulma meydana gelmiyor ise bu sözcüklerin doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır. "Fark etmez bitişik mi yazılır?" sorusu için bu sözcüklerin ayrı şekilde yazılması gerektiği cevabını verebiliriz. Fark etmez kelimesi birleşik fiildir ve eğer ses olayı yoksa birleşik fiiller ayrı yazılır. Fark etmez TDK kurallarına göre de ayrı şekilde yazılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün doğru ve yanlış kullanımına örnek verilebilir:

  • Seninleyken nereye gittiğimiz hiç fark etmez. (Bu cümlede fark etmez sözcüğü doğru şekliyle kullanılmıştır.)
  • Dönüşte hangi yolu seçeceğimiz farketmez. (Bu cümlede fark etmez sözcüğü yanlış şekilde kullanılmıştır.)
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yazım yanlışları

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