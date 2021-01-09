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ESOGÜ Bibliyofil’de Antikiteye yolculuk

09.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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ESOGÜ Bibliyofil’de Antikiteye yolculuk

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla konuk oldu.
Norveçli yazar Erlend Loe’nin birbirini tamamlayan “Doppler” ve “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” romanlarını “Bibliyofil”lere öneren Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla yazarı ve eserleri tanıttı. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla, modern hayattın dayattığı yaşamdan kaçan Doppler adındaki ana karakterinin ormanda sürdürdüğü yaşamı, toplumla çatışmasını ve içsel çatışmalarını anlatan eserin, endüstrileşme, teknoloji, dijital dünya gibi kavramları sorgulattığını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Abdalla, Erlend Loe’nin romanlarının kırsal yaşama kaçış düşüncelerinin yaygınlaştığı ve pandemi ile birlikte modern hayatı daha fazla sorgulamaya başladığımız bu günler için olukça uygun olduğunu kaydetti.

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