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ESOGÜ sosyal medyada öğrencilerine ve çalışanlarına moral kaynağı oluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), içinde bulunulan zor süreçte çalışanlarına ve öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşarak moral ve motivasyon kaynağı oluyor.Sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli paylaşımlarla bir yandan bilgi akışını sağlarken, bir yandan da eve kapanmak zorunda kalan gençler için ilgi çekici içerikler üretmeye devam ediyor.ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından her hafta yeni konu ve konuklarla hazırlanan ESOGÜ Gündem konsepti ise çekimlerine kısa bir ara verirken bu hafta kamera arkası görüntüleri ile yayınlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), içinde bulunulan zor süreçte çalışanlarına ve öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşarak moral ve motivasyon kaynağı oluyor.
Sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli paylaşımlarla bir yandan bilgi akışını sağlarken, bir yandan da eve kapanmak zorunda kalan gençler için ilgi çekici içerikler üretmeye devam ediyor.
ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından her hafta yeni konu ve konuklarla hazırlanan ESOGÜ Gündem konsepti ise çekimlerine kısa bir ara verirken bu hafta kamera arkası görüntüleri ile yayınlandı. Kamera arkasından keyifli görüntülerin yer aldığı video bu zor günlerde izleyenlerin yüzünde bir tebessüm bırakıyor.

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Odunpazari
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Havan Eczanesi
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