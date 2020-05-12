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ESOGÜ yönetiminden hastane bağışçılarına teşekkür mektubu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, Covid-19 Pandemisi ile mücadele sürecinde ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine destekte bulunan bağışçılarına bir teşekkür mektubu gönderdi.Mektupta, ESOGÜ Rektörü Prof.

ESOGÜ yönetiminden hastane bağışçılarına teşekkür mektubu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, Covid-19 Pandemisi ile mücadele sürecinde ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine destekte bulunan bağışçılarına bir teşekkür mektubu gönderdi.
Mektupta, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan’ın imzaları yer aldı. Bireysel veya kurumsal olarak ESOGÜ Hastanesine destekte bulunan pek çok bağışçıya iletilen mektupta “Hastanemize verdiğiniz destekle karanlığa bir mum yakanlardan oldunuz. Dayanışmanın gücü ile bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyor, kıymetli desteğiniz için kurumumuz adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

ESOGÜ yönetiminden hastane bağışçılarına teşekkür mektubu

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