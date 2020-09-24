YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ’de uzaktan eğitim seminerleri

ESOGÜ’de uzaktan eğitim seminerleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Korona virüsten korunmak amacıyla 2020-2021 güz dönemini ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeli ile sürdürecek olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), altyapı çalışmalarını tamamladı.Uzaktan eğitim sistemini üniversite geneline yayarak etki alanını genişleten ESOGÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM), fakülte ve meslek yüksekokulları öğretim elemanlarına çevrimiçi eğitim seminerleri düzenliyor.

ESOGÜ’de uzaktan eğitim seminerleri

Korona virüsten korunmak amacıyla 2020-2021 güz dönemini ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeli ile sürdürecek olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), altyapı çalışmalarını tamamladı.
Uzaktan eğitim sistemini üniversite geneline yayarak etki alanını genişleten ESOGÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM), fakülte ve meslek yüksekokulları öğretim elemanlarına çevrimiçi eğitim seminerleri düzenliyor. İlki 10 Eylül 2020’de Tıp Fakültesi ile başlayan eğitim semineri dizisi, diğer fakülteler için düzenlenen oryantasyon eğitimleri ile devam ediyor. Seminerlerde eşzamanlı ve eşzamansız süreç yönetimi, haberleşme, ders materyallerini paylaşma, ödev, tartışma sınav ve canlı ders yapma gibi tüm ders etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin bilgilendirmede bulunularak uygulamalara yönelik ipuçları paylaşılıyor. Öte yandan öğretim elemanlarının sorularının cevaplandığı, yenilikçi eğitim sisteminin imkanlarına yönelik ileri seviye uygulamaların anlatıldığı seminerler Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.