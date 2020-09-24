ESOGÜ’de uzaktan eğitim seminerleri

Korona virüsten korunmak amacıyla 2020-2021 güz dönemini ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeli ile sürdürecek olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), altyapı çalışmalarını tamamladı.

Uzaktan eğitim sistemini üniversite geneline yayarak etki alanını genişleten ESOGÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM), fakülte ve meslek yüksekokulları öğretim elemanlarına çevrimiçi eğitim seminerleri düzenliyor. İlki 10 Eylül 2020’de Tıp Fakültesi ile başlayan eğitim semineri dizisi, diğer fakülteler için düzenlenen oryantasyon eğitimleri ile devam ediyor. Seminerlerde eşzamanlı ve eşzamansız süreç yönetimi, haberleşme, ders materyallerini paylaşma, ödev, tartışma sınav ve canlı ders yapma gibi tüm ders etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin bilgilendirmede bulunularak uygulamalara yönelik ipuçları paylaşılıyor. Öte yandan öğretim elemanlarının sorularının cevaplandığı, yenilikçi eğitim sisteminin imkanlarına yönelik ileri seviye uygulamaların anlatıldığı seminerler Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

