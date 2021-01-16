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ESOGÜ’den “İnsanlığın Medeniyet Destanı” söyleşisi

16.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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ESOGÜ’den “İnsanlığın Medeniyet Destanı” söyleşisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’nin “İnsanlığın Medeniyet Destanı” adlı kitabı üzerine yazarın da katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’nin “İnsanlığın Medeniyet Destanı” adlı kitabı üzerine yazarın da katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Akan konuk oldu. Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’nin “İnsanlığın Medeniyet Destanı” kitabı üzerine gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Tamer Akan, Garaudy’nin yeni bir bakış açısıyla ele aldığı kültür tarihinden bahsetti. Garaudy’nin politik ve felsefi duruşuna da değinen Prof. Dr. Tamer Akan bu duruşunun onun tüm batı algısını da etkilediğini ve batı merkezli söylemi ağır bir şekilde eleştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Tamer Akan, Garaudy’nin Mezopotamya’dan başlatıp günümüze kadar getirdiği kültür tarihinin bir insanın gelişimi gibi aşama aşama insanlığın gelişiminin anlatılması olduğunu kaydetti.

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