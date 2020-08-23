ESO’nun girişimleriyle Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) girişimleri sonucunda Eskişehir ili teşvikleri sektörel ve bölgesel olarak arttırılırken, Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı.

ESO tarafından uzun süredir dile getirilen ve her platformda değiştirilmesi için girişimde bulunulan yatırım teşvikleri konusunda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin hale geldiğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yapılan düzenlemelerle hem stratejik alanlarda yapılacak yatırımların özel olarak desteklenmesi hem de bulunduğu ile göre daha az gelişmiş ilçelerimizin kalkınmasının hızlandırılması sağlanabilecek. Yatırım harcamaları için sağlanan katma değer vergisi iadesiyle vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranları ile vergi indirim oranları ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarı oranının artırılmasına yönelik düzenlemenin süresi uzatılmış oldu. Ülke ekonomisinde oluşturduğu katma değer, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan imalat sanayine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması adına bu düzenlemeyi anlamlı buluyoruz" diye konuştu.

"Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri özel teşvik kapsamına alındı"

Yapılan değişiklikler ile birlikte Eskişehir’in Alpu, Günyüzü ve Han ilçelerinin özel teşvik kapsamına alındığının altını çizen Kesikbaş, bu ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımların Eskişehir’in bir alt bölgesi, yani 2. bölge teşviklerinden faydalanabileceğini ifade etti. Kesikbaş, "1 Ocak 2021’den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı. Bulunduğu il sınırlarına göre daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Eskişehir’in Alpu, Günyüzü ve Han ilçeleri de değişiklik kapsamına dahil edildi. Böylelikle söz konusu ilçelerimizde gerçekleştirilecek yatırımlar Eskişehir’in bir alt bölgesi, yani 2. bölge teşviklerinden faydalanabilecek. Bununla birlikte Alpu, Günyüzü ve Han ilçelerimizin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise Eskişehir’in iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yani 3. bölge teşviklerinden yararlanabilecek" dedi.