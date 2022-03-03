Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Soğukpınar-Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.

Taflancık köyü mevkisinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla grup yolu kayalar ve topraktan temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla ulaşıma açılan yolda araç geçişleri başladı.

Öte yandan heyelan anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



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