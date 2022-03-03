YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

03.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Espiye'de heyelan meydana gelen grup yolu ulaşıma açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Soğukpınar-Ericek grup yolu ulaşıma açıldı.

Taflancık köyü mevkisinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla grup yolu kayalar ve topraktan temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla ulaşıma açılan yolda araç geçişleri başladı.

Öte yandan heyelan anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GZT Giresunspor'un kümede kalma hesaplarıGZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları
Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldıÇalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:43
İkindi
15:52
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.