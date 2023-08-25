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Esra Bilgiç'in mezuniyet pozu olay oldu! Mesleğini duyanlar inanamadı

25.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan ve en son Atatürk dizisinde rol alan Esra Bilgiç’in mezuniyet pozu sosyal medyada gündem oldu. Üniversite eğitimine devam eden Bilgiç’in mezun olduğu iddia edildi. Ünlü ismin hangi bölümde okuduğunu duyanlar ise çok şaşırdı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve ünlü yapımlarda rol alan Esra Bilgiç’in bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü ismin mezun olduğu iddia edildi.

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30 yaşındaki Esra Bilgiç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

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En son Atatürk dizisinde rol alan Bilgiç’in sosyal medyada gündem olan mezuniyet pozuna adeta yorum yağdı.

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Ünlü ismin hayranları “Henüz mezun olmadı”, “Photoshop bu fotoğraf”, “Bence bir diziye başlıyor dizi için yapılmış montaj” yorumlarında bulundu.

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Esra Bilgiç'in rol aldığı yapımlar arasında Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar da bulunuyor.

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