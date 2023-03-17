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Esra Bilgiç'in yeni projesindeki partneri belli oldu! Sürpriz isim

17.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu Aşk Sanatı adlı sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilgiç’e başrolde Birkan Sokullu eşlik edecek.

Esra Bilgiç'in yeni projesindeki partneri belli oldu! Sürpriz isim

Son olarak Atatürk dizisi ve Organize İşler yapımı ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Esra Bilgiç yeni bir anlaşmaya imza attı. Güzel oyuncu O3 Medya ile anlaşarak sinema filmi için hazırlıklara başladı. Bilgiç’in partneri de belli oldu.

Aşk Sanatı adlı sinema filminde Bilgiç’e başrolde Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteri ile dikkat çeken Birkan Sokullu eşlik edecek.

Birkan Sokullu 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; romantik öğeleri ön planda olan filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu. Çekimleri haziran sonunda başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise şu günlerde “Adım Farah”ı çeken Recai Karagöz oturacak.

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Birkan Sokullu Esra Bilgiç Oyuncu karakteri

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