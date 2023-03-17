Esra Bilgiç'in yeni projesindeki partneri belli oldu! Sürpriz isim

Son olarak Atatürk dizisi ve Organize İşler yapımı ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Esra Bilgiç yeni bir anlaşmaya imza attı. Güzel oyuncu O3 Medya ile anlaşarak sinema filmi için hazırlıklara başladı. Bilgiç’in partneri de belli oldu.

Aşk Sanatı adlı sinema filminde Bilgiç’e başrolde Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteri ile dikkat çeken Birkan Sokullu eşlik edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; romantik öğeleri ön planda olan filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu. Çekimleri haziran sonunda başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise şu günlerde “Adım Farah”ı çeken Recai Karagöz oturacak.



