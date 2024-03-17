Esra Bilgiç Katar'a gitti, başını örtüp verdiği poza hayranları mest oldu

Birkan Sokullu ile başrolü paylaştığı Romantik Hırsız filmiyle son günlerde adından söz etiren Esra Bilgiç sosyal medyada da aktif.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Bilgiç özellikle Asya ülkelerinde de çok seviliyor.

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç Katar'a gitti.

Katar'dan pozlarını paylaşan güzel oyuncu başını örterek verdiği pozlarla Asya ülkelerinden hayranlarından da büyük beğeni topladı.

Oyuncuya Türkçe ve Arapça "Başörtün çok yakışmış" yorumları geldi.







