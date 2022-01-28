Esra Dermancıoğlu çileden çıktı! "Tesettürlülere örümcek kafa demiyorum"

Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranda olan ve ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada oldukça aktif. Esra Dermancıoğlu son olarak bir Örümcek Adam efektine yüzünü koyarak paylaşıp yaptı ama hiç beklemediği tepkiler aldı. Esra Dermancıoğlu yorumlardan sonra çileden çıktı.

Esra Dermancıoğlu'na yapılan yorumlar "Başörtülülere örümcek kafa mı diyorsun" tarzındaydı. Bu yorumları gören oyuncu çok sinirlendi.

Esra Dermancıoğlu bir açıklama yaparak "Normalde kızmam böyle şeylere ama siz kimsiniz ya? Spirderman efekti yapmışlar efekt o efekt. Yok efendim tesettürlülere örümcek kafa diyormuşum! Hayır demiyorum. Öyle de düşünmüyorum. İstediği şeyi giyebilir her şey, beni sinirlendirmeyin. İstersem kafamı kaparım istersem açarım. Gülelim diye koydum hayırdır siz nereye çekiyorsunuz" dedi.

