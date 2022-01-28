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  4. Esra Dermancıoğlu çileden çıktı! "Tesettürlülere örümcek kafa demiyorum"

Esra Dermancıoğlu çileden çıktı! "Tesettürlülere örümcek kafa demiyorum"

28.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizide hayat verdiği 'Mukaddes’ rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu sosyal medyada güldüren paylaşımlar yapıyor. Son olarak Örümcek Adam efektini beğenip video çeken oyuncuya "Başörtülülerle dalga geçiyorsun" yorumları yağınca Dermancıoğlu isyan etti.

Esra Dermancıoğlu çileden çıktı! "Tesettürlülere örümcek kafa demiyorum"

Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranda olan ve ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada oldukça aktif. Esra Dermancıoğlu son olarak bir Örümcek Adam efektine yüzünü koyarak paylaşıp yaptı ama hiç beklemediği tepkiler aldı. Esra Dermancıoğlu yorumlardan sonra çileden çıktı.

Esra Dermancıoğlu'na yapılan yorumlar "Başörtülülere örümcek kafa mı diyorsun" tarzındaydı. Bu yorumları gören oyuncu çok sinirlendi.

Ekran Alıntısı

Esra Dermancıoğlu bir açıklama yaparak "Normalde kızmam böyle şeylere ama siz kimsiniz ya? Spirderman efekti yapmışlar efekt o efekt. Yok efendim tesettürlülere örümcek kafa diyormuşum! Hayır demiyorum. Öyle de düşünmüyorum. İstediği şeyi giyebilir her şey, beni sinirlendirmeyin. İstersem kafamı kaparım istersem açarım. Gülelim diye koydum hayırdır siz nereye çekiyorsunuz" dedi.

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Esra Dermancıoğlu
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