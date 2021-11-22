Esra Dermancıoğlu'dan cinsel yönelim açıklaması!

YouTube’daki ‘Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen’ programına başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu konuk oldu. Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Esra Dermancıoğlu sorulara net yanıtlar verdi.

Esra Dermancıoğlu "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."

Esra Dermancıoğlu erkekte el ve ayağa baktığını da söyledi.

Esra Dermancıoğlu porno izleme ile ilgili soruya ise "Porno seyrettiğimde bana gülme geliyor" dedi.



