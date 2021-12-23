Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen Esa Dermancıoğlu, şimdilerde 'Kaderimin Oyunu' dizisi ile ekranlara döndü. Yapımda 'Zahide' karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.

"KIZIM GELDİ"

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu, bu kez Berlin'den kızı Refia'nın geldiğini duyurdu. Evladını balonlarla karşılayan güzel oyuncu, paylaşımına; kalp emojileriyle birlikte "Kızım geldi. Refia'm geldi" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz haftalarda 53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia'nın fotoğrafına; başta Beren Saat, Belçim Bilgin, Hülya Avşar, Demet Evgar olmak üzere birçok ünlü isimden ve ünlü oyuncunun hayranlarından yorum ve beğeni geldi.

HEDİYESİNİ DE PAYLAŞTI

Dermancıoğlu, 533 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından kızının kendisine getirdiği doğum günü hediyesini de paylaştı. Oyuncu, domuz şeklindeki biblosunun fotoğrafını "Refoşumun bana doğum günü hediyesi" diyerek yayınladı.



