MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti

Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti

23.12.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Esra Dermancıoğlu, Berlin'de eğitim gören kızının gelişiyle yaşadığı mutluluğu paylaştı. Oyuncu, kızı Refia'yı balonlarla karşıladı.

Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen Esa Dermancıoğlu, şimdilerde 'Kaderimin Oyunu' dizisi ile ekranlara döndü. Yapımda 'Zahide' karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.

61c34dfb86b2442464fe1e9e

"KIZIM GELDİ"

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu, bu kez Berlin'den kızı Refia'nın geldiğini duyurdu. Evladını balonlarla karşılayan güzel oyuncu, paylaşımına; kalp emojileriyle birlikte "Kızım geldi. Refia'm geldi" notunu düştü.

61c34dfa86b2442464fe1e9c (1)

YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz haftalarda 53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia'nın fotoğrafına; başta Beren Saat, Belçim Bilgin, Hülya Avşar, Demet Evgar olmak üzere birçok ünlü isimden ve ünlü oyuncunun hayranlarından yorum ve beğeni geldi.

61c34dfc86b2442464fe1eaa

HEDİYESİNİ DE PAYLAŞTI

Dermancıoğlu, 533 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından kızının kendisine getirdiği doğum günü hediyesini de paylaştı. Oyuncu, domuz şeklindeki biblosunun fotoğrafını "Refoşumun bana doğum günü hediyesi" diyerek yayınladı.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Kızı güzelliğiyle büyülediEsra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Kızı güzelliğiyle büyüledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
14 yaş küçük aşkıyla pozunu paylaştı!14 yaş küçük aşkıyla pozunu paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.