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  4. Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

30.06.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, 18 yaşındaki kızını paylaştı. Ünlü oyuncunun kızı güzelliği ile dikkat çekti.

Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu son olarak dans ettiği video ile gündeme gelmişti.

Esra Dermancıoğlu'ndan sabah dansı! Yorum yağdıEsra Dermancıoğlu'ndan sabah dansı! Yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler şaşkına döndü.

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Boyu kadar kızı olan ünlü ouncu, 18 yaşına basan kızıyla yaptığı fotoğraf çekiminden fotoğrafları yayınladı. Paylaşımına, "18 yaşında üniversiteye gitmeden benimle bir fotoğraf çekimini kendi isteği ile yaptık:) seni seviyorum tatlı bezelyem." notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun kızıyla olan paylaşımına beğeni ve yprum yağdı.

Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Murat Övüç ve oğlu.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu Instagram
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