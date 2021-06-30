Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Kızı güzelliğiyle büyüledi

Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu son olarak dans ettiği video ile gündeme gelmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler şaşkına döndü.

Boyu kadar kızı olan ünlü ouncu, 18 yaşına basan kızıyla yaptığı fotoğraf çekiminden fotoğrafları yayınladı. Paylaşımına, "18 yaşında üniversiteye gitmeden benimle bir fotoğraf çekimini kendi isteği ile yaptık:) seni seviyorum tatlı bezelyem." notunu düştü.



Ünlü oyuncunun kızıyla olan paylaşımına beğeni ve yprum yağdı.