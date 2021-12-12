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Esra Dermancıoğlu gençliğini paylaştı! "Hiç değişmemişsiniz"

12.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, 22 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncuya "Hiç değişmemişsiniz" yorumları yapıldı.

Esra Dermancıoğlu gençliğini paylaştı! "Hiç değişmemişsiniz"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki 'Mukaddes' karakteri ile hafızalarda yer edinen Esra Dermancıoğlu, şimdilerde 'Kaderimin Oyunu' dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, 'Zahide' karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu, son paylaşımında eski günleri andı. Instagram'da 525 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, takipçilerini 22 yıl öncesine götürdü.

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31 yaşında çekilen eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisi yaklaşık 20 bin beğeni aldı. Kullanıcılar, Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına, "Şimdi 30'ların başında görünüyorsunuz. Bu fotoğrafta ise 19-20..." yorumunu yaparak, oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.


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Esra Dermancıoğlu
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