Esra Dermancıoğlu "İstanbul'daki evimi kapattım" deyince Fatih Altaylı şaşırdı: Nerede kalıyorsun? Fransa'ya yerleşti!

Hem paylaşımları hem açıklamaları hem de rolleriyle adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu aldığı kararı Fatih Altaylı'nın programında açıkladı.

Son dönemde Siyah Kalp dizisindeki diğer başrol oyuncularıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Esra Dermancıoğlu ülkeyi terk etti.

Altaylı "Fransa'ya yerleşmeye karar vermişsin diye duydum" dedi. Esra Dermancıoğlu ise "Evet yerleştim, kapattım Türkiye'yi" dedi. Fatih Altaylı ise bunun üzerine "Kapattın mı? Ev mev kalmadı burada nerede kalıyorsun?" diyerek şaşırdı.

Başarılı oyuncu ise "Ece Yörenç! Şöyle kalıyorum ben Kapadokya'da kalıyorum çalıştığım için oyuna geldiğim zaman Ece'de kalıyorum" dedi.

YAPACAĞI İŞİ DE AÇIKLADI

Esra Dermancıoğlu "Fransa'da şirket açtım, bir prodüksiyon. Elimde bir hikaye var onu yapmak istiyorum, para toplayacağız. Netflix almıyor bana kıl galiba. Bir şeyler yapacağım orada, turneleri o şirket üzerinden yapacağım. Acaba küçük bir bakkal mı açsam da diyorum? İyi sucuk, iyi kaşar..." dedi.