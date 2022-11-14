Esra Dermancıoğlu'ndan kötü haber! Tükenmişlik sendromuna yakalandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sil Baştan, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, atv'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı.

PSİKİYATRLARDAN YARDIM İSTEDİ

557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine ''Tükenmişlik syndromu yaşıyorum... pisikiyatırrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz.'' notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

