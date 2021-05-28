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Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap

28.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde Beren Saat'in yengesini rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Oyuncu, bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap

Esra Dermancıoğlu, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Instagram'dan video paylaşan oyuncu, "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ben çok şişmanladım. Benim ağzıma s..çsınlar. Kendime o kadar kızgınım ki... Artık yemek yemeyi sevmiyorum. Bir tek makarna seviyorum. Yemek yemekten midem bulanıyor. Bir tek makarnayı seviyorum. Psilojim çok bozuk" dedi.

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Dermancıoğlu'nun gözündeki yaş dikkat çekti. Bir takipçisinin, "Psikolojinin bozuk olduğunu söylemesen kesinlikle anlamayacaktık" yorumuna Dermancıoğlu, "Doktorsunuz demek. Ama değilseniz geçmiş olsun" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu Instagram
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