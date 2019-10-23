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Esra Dermancıoğlu’nun kızına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kızıyla ilgili duygu yüklü satırlar yazdı.

Esra Dermancıoğlu’nun kızına beğeni yağdı

Kameralar karşısına ilk kez Avrupa Yakası adlı dizi ile geçen ve geniş bir kitle tarafından ‘Fatmagülün Suçu Ne?’ adlı dizi ile tanınan oyuncun Esra Dermancıoğlu, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar renkli kişiliği ve ilginç paylaşımlarıyla da kendisinden söz ettiren Dermancıoğlu bu defa kızı Refia’nın bir fotoğrafını paylaştı ve bu görüntüye son derece duygusal satırlar yazdı.

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“TEKİMSİN”

Dermancıoğlu kızının karesini hesabından şu satırlarla paylaştı:

“Refiam benim, şahanem, ruhu bambaşkam… Bu hayatın içinde tek gerçeğim, tek gerçek sevdiğim, tekimsin… Hayatın şanslı tarafındasın çünkü kibir ruhunu es geçmiş gitmiş senden… Hiç deymemiş… Büyük şans biliyor musun bu… Derslerin, notların es geç bunları hiç bir önemi yok… Doğa gibi bir ruhun var daha ne ister insan… 'Kibir ve küstah bakışlar kötülerin çırası ve günahıdır.' Anne kız ruhlarımız hep ellele, göz göze… Güzellik böyle bir şey, çok güzelsin Refiam.”

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"seninleyim saçım başım dağınık" diye bitirseydin bari...
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