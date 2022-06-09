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Esra Dermancıoğlu'nun külotlu çoraplı dansı olay oldu! "Bu enerjiden ben de istiyorum"

09.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova gibi pek çok dizide rol alan ve son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide rolünü canlandıran Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez külotlu çorapla yaptığı dansıyla olay oldu.

Esra Dermancıoğlu'nun külotlu çoraplı dansı olay oldu! "Bu enerjiden ben de istiyorum"

Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çokça gündem olmuştu. Dermancıoğlu, bu kez paylaştığı yeni videoyla olay oldu.

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KÜLOTLU ÇORAP DANSI OLAY OLDU!

Oyunculuk kariyerine ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlamış olan Esra Dermancıoğlu, Avrupa Yakası dizisiyle TV sektörüne başlangıç yapmıştı.

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Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşandığı bilinen Dermancıoğlu, son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde rol almıştı.

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Dermancıoğlu, "Bugün bi haber bekliyorum ve o haber istediğim gibi gerçekleşecek... Ve bu hepinizi ilgilendiriyor haberiniz ola" notuyla dans ettiği bir videoyu paylaştı.

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"ANTEBİN HAMAMLARI" İLE DANS ETTİ!

Ünlü oyuncunun videoda külotlu çorapla ve ""Antebin Hamamları" şarkısıyla dans etmesi dikkat çekti.

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"BU ENERJİDEN BEN DE İSTİYORUM"

Oyuncunun paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken bazı takipçiler "Bu enerjiden ben de istiyorum", "Bayılıyorum enerjine kadın" gibi yorumlarda bulundu.


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Esra Dermancıoğlu
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