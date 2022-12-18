Esra Dermancıoğlu yakın dostu Civan Canova'nın öldüğünü unutup telefona uzandı! "Ölümün en acı verici tarafı..."

Civan Canova 20 Ağustos 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.

Ölüm haberini alan Esra Dermancıoğlu bir paylaşım yaparak "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz..." demişti.

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı.

Esra Dermancıoğlu, Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttuğunu söyleyerek ölümün en acı veren tarafının ulaşamamak olduğunu ifade etti.



