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Esra Dermancıoğlu yakın dostu Civan Canova'nın öldüğünü unutup telefona uzandı! "Ölümün en acı verici tarafı..."

18.12.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğerinde kitle tespit edilen ve hastanede bir süredir tedavi gören usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında yaşamını yitiren Canova'nın vefatı sonrası sanatçı dostları duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı. Usta ismin yakın dostu Esra Dermancıoğlu arkadaşını aramak için telefona yeltendi. Ünlü oyuncu duygularını bakın nasıl ifade etti...

Civan Canova 20 Ağustos 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan ve hastanede tedavi gören usta oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.

Ölüm haberini alan Esra Dermancıoğlu bir paylaşım yaparak "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim. Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz..." demişti.

Ekran Alıntısı

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı.

Esra Dermancıoğlu, Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttuğunu söyleyerek ölümün en acı veren tarafının ulaşamamak olduğunu ifade etti.


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