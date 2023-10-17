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  4. Esra Erol'da şoke eden olay! Cani babanın 15 yaşındaki kızına yaptıkları kan dondurdu! ''Ellerini, ayaklarını bağlayıp, benzin döktü....''

Esra Erol'da şoke eden olay! Cani babanın 15 yaşındaki kızına yaptıkları kan dondurdu! ''Ellerini, ayaklarını bağlayıp, benzin döktü....''

17.10.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programa bu defa 17 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Eşinin kendisine ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları adeta kan dondurdu. Cani babanın 15 yaşındaki kızına yaptıklarını duyanlar şoke oldu.

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programına bu defa Ayşe Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 17 yıllık eşi Caner Bey'den boşanmak istediğini söyleyen Ayşe Hanım kendisinin ve 2 çocuğunun eşinden sürekli şiddet gördüğünü açıkladı.

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Esra Erol'dan yardım istemek için canlı yayına gelen Ayşe Hanım gözyaşları içinde eşinin kızına uyguladığı işkenceyi anlattı. '15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Yunus'u kurtarmak istiyorum' diyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları adeta kan dondurdu.

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Ayşe Hanım; '15 yaşındaki kızım Melek'in erkek arkadaşı var diye elleri, ayakları ve ağzını bağlayıp işkence etti. Elinde bıçak ve benzin varken kızımı ben kurtardım' dedi.

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Olayın ardından kızını hastaneye götürdüğünü söyleyen Ayşe Hanım 'Bende de hata var, hastenede olayı açıklamadım kızım merdivenden düştü dedim' ifadelerini kullandı.

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Tüm bu iddiaların ardından Caner Yalçın canlı yayına bağlandı ve kızına işkence uyguladığını kabul etti. Esra Erol ise 'Bu kadar ağır bir işkence insan dünyadaki hiçbir canlıya hele kendi çocuğuna asla uygulayamaz. Bu canavarca bir his.' diyerek isyan etti. Ünlü sunucu canlı yayında emniyet ekiplerine seslenerek ihbarda bulundu.

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