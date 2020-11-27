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Esra Erol bir yıldır kayıp olan kızı 10 dakikada buldu!

27.11.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Esra Erol bir yıldır kayıp olan kızı 10 dakikada buldu!

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran’ı bulmak için Esra Erol’da programına katılmıştı.

Kırıkkale’de yaşayan çaresiz anne ve baba “ Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran’ı buldu.
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Canlı yayına katılan Ayşegül “ Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim” dedi. Ayşegül Toyran’ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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