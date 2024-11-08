Esra Erol, 'Bizim en acı tablolarımızdan biri' diyerek anlattı! 14 yaşında dini nikahla evlendirilen kızın hikayesi şoke etti

Türkiye bu olayı konuşuyor. Esra Erol'un programına katılan 18 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıkları herkesi şoke etti. 14 yaşında imam nikahıyla zorla evlendiren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan genç kız, Esra Erol'un programına katıldı.

14 yaşında çocuk gelin olan kızın 2 tane oğlu var. Biri 3 diğeri 2 yaşında olan oğullarını göremiyor.

Esra Erol'un "Doğum yaparken hastane ayağa kalkmadı mı?" sorusuna ise 18 yaşındaki kız, "Polis ve doktorlar geldi.Yaşın küçük dediler bende tabi kaçarak evlendim dedim. Aslında kaçarak evlenmedim. Teyzemin aracılığıyla oldu." ifadelerini kullandı.

"BİZİM EN ACI TABLOLARIMIZDAN BİRİSİ"

Esra Erol dinlediği hikaye karşısında tepkisini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı;

"5 ay önce 18 yaşında giren kız 2 evladını göremediği için bizim programımıza geldi. Bu da herhalde bizim en acı tablolarımızdan biri olsa gerek."