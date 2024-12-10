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  4. Esra Erol'da aile içi skandal olay ortaya çıktı! Babası kendini mesih ilan etti, annesi 17 kez doğum yaptı nedeni ise kan dondurdu! Cennete gitmek için bakın ne yapmış...

Esra Erol'da aile içi skandal olay ortaya çıktı! Babası kendini mesih ilan etti, annesi 17 kez doğum yaptı nedeni ise kan dondurdu! Cennete gitmek için bakın ne yapmış...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 18:20
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25 yaşındaki Vefa Keskin, Aydın Söke'den Esra Erol'da programına katıldı. Yıllarca ailesinin işkencesine maruz kalan Vefa, babasının cezaevine girmesini sağladıktan sonra annesinde kalan 3 kız kardeşinin hayatından endişe ediyor. Programda anlattıklarıyla şaşırtan Vefa, bir skandalı ortaya çıkardı.

Esra Erol'da aile içi skandal olay ortaya çıktı! Babası kendini mesih ilan etti, annesi 17 kez doğum yaptı nedeni ise kan dondurdu! Cennete gitmek için bakın ne yapmış...

Aydın Söke'den Esra Erol'da programına katılan 25 yaşındaki Vefa isimli genç aile skandalını ortaya çıkardı. 17 kardeşi olan Vefa'nın anlattıkları kan dondurdu. Aile içi cinsel istismar, cinayet ve işkencelerin detaylarını tek tek söyledi. "3 kardeşimi annemden kurtarmak istiyorum." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

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"Uzun yıllarca düşündüm. Çok şükür bunu aştım. Böyle bir iğrenç hayata sessiz kalınmasına vicdanım el vermedi. O evde olan vahşi hayat bir türlü son bulmuyordu. 9 yıldır kız kardeşlerimle birlikte mücadele veriyorum. En son engelli ablama işkence edilmesinin ardından bu işe odaklandım." dedi.

"KARDEŞİM CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"

Vefa, yayında "18 yaşımda o evden ayrıldım. Babamın kendisini mesih olarak görmesi doğrultusunda ve bizden biat etmemiz Hz. Hamza olmamız bekleniyordu. Ölmemiz bekleniyordu. Eğitim hayatımız hiç yoktu. Saplantılı bir inanç uğrunda kardeşlerime eziyet etti. Kız kardeşlerim cinsel istismara uğradı." dedi.

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"Evimizde televizyon yoktu, eğitim hayatımız yoktu. Onlar bize ne gösterdiyse onu kabullendik. Kardeşler arasında 'şeytan çocuk' denerek düşman edildik. Hiçbirimiz birbirimize güvenmedik ve sevgi bağımız da yoktu. Bizim ailede kadın şeytan olarak yetiştirildik." ifadelerini kullandı.

DÖVEREK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ!

Babasının cezaevine girmesini sağlayan Vefa, babasının çocukları okula göndermemek, 1.5 yaşındaki Armağan isimli bebeğini şiddet uygulayarak öldürme suçundan, kendi çocuklara şiddet uygulama suçundan, eğitim ve sağlık haklarından mahrum etme suçundan müebbet aldığını söyledi.

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ANNESİNİN 17 ÇOCUK DOĞURMA NEDENİ ŞOKE ETTİ!

17 kardeş olan Vefa, annesinin 17 kez doğum yapmasının nedenini de açıkladı. Vefa, "Babamın anneme aşıladığı şeydi. Bir kadın doğum yaparken ölürse cennetliktir vaadiyle annemin doğum yaparken ölme hevesini getirdi. Bebeğin anne karnında öldürülmesi sağlanıyordu. Bebek canlı doğarsa 'Beleş cenneti kaçırdık' tepkisi veriyordu. Doğumu babam yaptırıyordu. " sözleriyle kan dondurdu.

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Vefa açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Doğduktan sonra öldürülen kardeşlerim var. Annem cennete gitsin diye 5 çocuk öldürüldü. 2004 yılında bir kardeşim doğduktan 15 gün sonra öldü. Bize uydurdukları hikayeye göre ilk çocuğu hastanede ölünce bir daha hastaneye gitmiyor. Babam Müslüman insanların eşlerinin nesillerinin ilerlemesi için kısırlaştırıldığını söylüyordu. Annem ölü bebeği 3 gün karnında taşıdı."

AĞABEYİ İDDİALARI YALANLADI!

Ağabeyi Erdem Keskin canlı yayına bağlandı. Erdem Keskin, Vefa'nın söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu söyledi. Vefa'nın babasına iftira attığını bu nedenle cezaevinde olduğunu iddia etti. "Vefa'nın akıl sağlığında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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