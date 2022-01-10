Esra Erol'da 'pes' dedirten olay! Evden kaçan kadın, daha önce karısını aramak için programa katılan adamın yanında ortaya çıktı

Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında 'pes' dediren bir olay yaşandı. "Ablamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Meltem Tülay Benli'yi aramaya gelen eş Zafer Benli ve annesi Saide Benli'nin anlattıkları Esra Erol'u hayretler içerisinde bıraktı.

TİKTOK'TA TANIŞTIĞI ADAMA KAÇTI

TikTok uygulamasında çok vakit geçiren Meltem'in oradan tanıştığı biriyle kaçabileceğini düşünen anne oğul, Meltem Tülay'ın kaçmasında ablası ve eniştesinin parmağı olduğunu iddia etti. Eşini bırakıp TikTok uygulamasında tanıştığı bir adama kaçan Tülay ise cumartesi günü bulundu.



ESRA EROL KAÇTIĞI KİŞİYİ AÇIKLADI

Bugün telefonla canlı yayına bağlanan Meltem Tülay Benli ise nerede olduğunu bir türlü söylemedi. Telefonu satıp kaçtığını söyleyen Meltem, sorulara yanıt vermeyince Esra Erol, Meltem'in kaçtığı kişiyi açıkladı.

Eşi ve kayınvalidesinin aradığı Tülay isimli genç kadının, birkaç ay önce yayında karısını aramaya gelen Ferhat isimli adamın yanına kaçtığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından stüdyoda herkes buz kesti.

Yayınlanan videoda ise Meltem'in kaçtığı Ferhat Aşıcıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programına katılıp eşinin kaybolduğunu, Tiktok'ta sürekli erkeklerle konuştuğunu, kandırdığı insanları dolandırabileceğini söylediği ortaya çıktı.



